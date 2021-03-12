Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Фавориты на высоте, фиаско Украины

11 марта прошли первые поединки в борьбе за выход в четвертьфинал

  • 12.03.2021 00:23
  • 493 просмотра
  • 2 комментария
Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Фавориты на высоте, фиаско Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020/21.

Ниже приведены все результаты игрового дня. Ответные поединки во всех парах пройдут 18 марта.

Оба украинских команды потерпели досадные фиаско и имеют мало шансов на продолжение борьбы.

Результаты матчей оперативно обновляются в матч-центре Sport.ua.

Лига Европы

1/8 финала. 11 марта. Первые матчи 

  • Аякс – Янг Бойз – 3:0
  • Динамо Киев – Вильярреал – 0:2
  • Манчестер Юнайтед – Милан – 1:1
  • Славия Прага – Рейнджерс – 1:1
  • Гранада – Мольде – 2:0
  • Олимпиакос – Арсенал – 1:3
  • Рома – Шахтер Донецк – 3:0
  • Тоттенхэм – Динамо Загреб – 2:0

 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.03.2021 00:31
    0
    Мы ещё и на Евро ,как всегда обосремся
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.03.2021 00:31
    0
    Никакого фиаско...Это реальность...
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.03.2021 00:31
    0
    Мы ещё и на Евро ,как всегда обосремся
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 12.03.2021 00:31
    0
    Никакого фиаско...Это реальность...
    Ссылка
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