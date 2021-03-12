Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Фавориты на высоте, фиаско Украины

11 марта прошли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020/21.
Ниже приведены все результаты игрового дня. Ответные поединки во всех парах пройдут 18 марта.
Оба украинских команды потерпели досадные фиаско и имеют мало шансов на продолжение борьбы.
Результаты матчей оперативно обновляются в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы
1/8 финала. 11 марта. Первые матчи
- Аякс – Янг Бойз – 3:0
- Динамо Киев – Вильярреал – 0:2
- Манчестер Юнайтед – Милан – 1:1
- Славия Прага – Рейнджерс – 1:1
- Гранада – Мольде – 2:0
- Олимпиакос – Арсенал – 1:3
- Рома – Шахтер Донецк – 3:0
- Тоттенхэм – Динамо Загреб – 2:0
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Источник — Sport.ua
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