В субботу, 13 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Лидс» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

«Лидс»

Команда Марсело Бьелсы еще в прошлом сезоне выступала в Чемпионшипе, но благодаря первому месту в турнирной таблице второго дивизиона Англии сумела добыть путевку в элиту. И «Лидс» однозначно намерен и имеет все шансы задержаться в Премьер-лиге. После 27 сыгранных матчей у «Павлинов» 35 очков в активе и 11 место. Но не все так гладко: в последних пяти матчах клуб потерпел четыре поражения.

Впрочем, задача сохранения прописки на следующий сезон уже практически решена, но и выйти в еврокубки в этом году шансов почти нет. Так что пока «Лидс» наслаждается выступлениями в сильнейшей лиге мира и начинает потихоньку формировать более боеспособную команду уже на следующий сезон.

«Челси»

В ситуации, когда «Манчестер Сити» мчит к чемпионскому титулу, имея отрыв в 14 баллов от ближайшего преследователя, всё, что остается остальным грандам – борьба за оставшиеся комплекты медалей или хотя бы четвертое место, которое, как и три призовых, дает путевку в Лигу чемпионов. «Челси» после 27 сыгранных матчей занимает как раз четвертую строчку турнирной таблицы, имея в активе 50 очков.

До «Манчестер Юнайтед», который занимает вторую позицию, четыре балла. Не так давно у «Челси» была возможность подобраться вплотную к МЮ, но в последний день февраля команды сыграли в безголевую ничью. Однако к предстоящему матчу команда Томаса Тухеля подходит в хорошем настроении, ведь после этого в АПЛ ей удалось обыграть прямых конкурентов в борьбе за топ-4 – «Ливерпуль» (1:0) и «Эвертон» (2:0).

Ориентировочные составы

«Лидс»: Меслиер – Айлинг, Льоренте, Купер, Даллас, Стрейк, Кошта, Робертс, Клич, Рафинья, Бэмфорд.

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Зийеш, Маунт, Вернер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

13 марта, суббота