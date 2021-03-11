Гарбинье Мугуруса – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 11 марта, проходят четвертьфинальные матчи турнира WTA 1000 в Дубае.
В самой интригующей встрече игрового дня сразятся экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса и третий номер посева Арина Соболенко.
Начало матча – не ранее 17:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, счет равный. В полуфинале победительница сыграет против Элизы Мертенс или Джессики Пегулы.
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Источник — Sport.ua
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