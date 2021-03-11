Роджер Федерер – Николоз Басилашвили. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 11 марта, швейцарский теннисист Роджер Федерер (№6 ATP) проведет четвертьфинальный матч турнира ATP Tour 250 в Дохе.
20-кратный чемпион турниров Большого Шлема сыграет против Николоза Басилашвили из Грузии (№42 ATP).
Ориентировочное время начала матча в 17:00 по Киеву после матча Рублев - Фучович.
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Источник — Sport.ua
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