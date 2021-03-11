Л. Киченок / Остапенко – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. LIVE трансляция

11 марта Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии в 1/4 финала сыграет против китайского тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Начало встречи в 12:00 по Киеву.
Дальше по сетке победительницы встречи Бабош / Кудерметова [5] – Крейчикова / Синякова [2].
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Источник — Sport.ua
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