Завацкая попала в список участниц основной сетки турнира в Санкт-Петербурге

Пятая ракетка Украины Катарина Завацкая попала в список участниц основной сетки турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге. Это произошло благодаря отказу от участия Кристины Плишковой.
Отметим, что Завацкая уже выступала в Санкт-Петербурге в 2019 году, проиграла во втором раунде квалификации.
Соревнования стартуют 15 марта, призовой фонд – $565,530. Действующая чемпионка – Кики Бертенс из Нидерландов.
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Источник — Большой теннис Украины
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