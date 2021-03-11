Завацкая попала в список участниц основной сетки турнира в Санкт-Петербурге

Соревнования стартуют на следующей неделе

  • 11.03.2021 10:04
  • 306 просмотров
  • 6 комментариев
Завацкая попала в список участниц основной сетки турнира в Санкт-Петербурге
© WTA. Катарина Завацкая

Пятая ракетка Украины Катарина Завацкая попала в список участниц основной сетки турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге. Это произошло благодаря отказу от участия Кристины Плишковой.

Отметим, что Завацкая уже выступала в Санкт-Петербурге в 2019 году, проиграла во втором раунде квалификации.

Соревнования стартуют 15 марта, призовой фонд – $565,530. Действующая чемпионка – Кики Бертенс из Нидерландов.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 11.03.2021 10:52
    0
    Александр Жаирс, 11.03.2021 10:29
    Зачем ругаться,Завацкая ещё своего согласия не давала.
    Схоже буде згвалтування.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 11.03.2021 10:43
    -1
    Хто б сумнівався.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 11.03.2021 10:38
    +5
    Александр Жаирс, 11.03.2021 10:29
    Зачем ругаться,Завацкая ещё своего согласия не давала.
    А что, в списки участников турнира попадают без согласия игрока или его заявки?
    Ссылка
    Александр Жаирс
      Александр Жаирс, 11.03.2021 10:29
    -5
    Зачем ругаться,Завацкая ещё своего согласия не давала.
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 11.03.2021 10:11
    +1
    Столько турниров, вроде играть не где. Зачем им этот булинг нужен...
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 11.03.2021 10:07
    +3
    От коза!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 11.03.2021 10:38
    +5
    Александр Жаирс, 11.03.2021 10:29
    Зачем ругаться,Завацкая ещё своего согласия не давала.
    А что, в списки участников турнира попадают без согласия игрока или его заявки?
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 11.03.2021 10:07
    +3
    От коза!
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 11.03.2021 10:11
    +1
    Столько турниров, вроде играть не где. Зачем им этот булинг нужен...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 11.03.2021 10:52
    0
    Александр Жаирс, 11.03.2021 10:29
    Зачем ругаться,Завацкая ещё своего согласия не давала.
    Схоже буде згвалтування.
    Ссылка
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