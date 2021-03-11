Завацкая попала в список участниц основной сетки турнира в Санкт-Петербурге

Пятая ракетка Украины Катарина Завацкая попала в список участниц основной сетки турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге. Это произошло благодаря отказу от участия Кристины Плишковой.

Отметим, что Завацкая уже выступала в Санкт-Петербурге в 2019 году, проиграла во втором раунде квалификации.

Соревнования стартуют 15 марта, призовой фонд – $565,530. Действующая чемпионка – Кики Бертенс из Нидерландов.