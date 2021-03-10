ВИДЕО. Марта Костюк показала красивый удар

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк похвасталась красивым ударом, который удался ей на тренировке после карантина.

«Самый приятный удар за все времена… Первый после жесткого карантина в Мельбурне», — прокомментировала Костюк видео.

Прилетев в Австралию в середине января, Костюк две недели провела в жестком карантине без возможности тренироваться.