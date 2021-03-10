ВИДЕО. Марта Костюк показала красивый удар

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк похвасталась красивым ударом, который удался ей на тренировке после карантина.
«Самый приятный удар за все времена… Первый после жесткого карантина в Мельбурне», — прокомментировала Костюк видео.
Прилетев в Австралию в середине января, Костюк две недели провела в жестком карантине без возможности тренироваться.
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Источник — Instagram
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