Н. Киченок / Олару – Крейчикова / Синякова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Дубае

  • 10.03.2021 11:25
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Н. Киченок / Олару – Крейчикова / Синякова. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Десятого марта Надежда Киченок продолжит борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.

Надежда Киченок в дуэте с Ралукой Олару из Румынии встретятся со вторыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч пройдет третьим запуском на корте №2. 

Начало встречи – не ранее 13:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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