Н. Киченок / Олару – Крейчикова / Синякова. LIVE трансляция

Десятого марта Надежда Киченок продолжит борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Надежда Киченок в дуэте с Ралукой Олару из Румынии встретятся со вторыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч пройдет третьим запуском на корте №2.
Начало встречи – не ранее 13:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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