Л. Киченок / Остапенко – Зигемунд / Звонарева. LIVE трансляция

Десятого марта Надежда Киченок продолжит борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проведут матч второго круга против немецко-российского тандема Лаура Зигемунд / Вера Звонарева. Матч пройдет первым запуском на корте №3.
Начало встречи в 10:10 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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