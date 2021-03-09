Остались только парницы. Расписание украинок на турнире в Дубае на 10 марта

Десятого марта украинки Надежда и Людмила Киченок продолжат борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.

Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проведут матч второго круга против немецко-российского тандема Лаура Зигемунд / Вера Звонарева. Матч пройдет первым запуском на корте №3. Начало встречи в 10:00 по Киеву.

Надежда Киченок в дуэте с Ралукой Олару из Румынии встретятся со вторыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч пройдет третьим запуском на корте №2. Начало встречи – не ранее 13:00 по Киеву.

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