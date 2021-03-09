Костюк прошла в основную сетку крупного турнира в Майами

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в заявку основной сетки турнира WTA 1000 в Майами.
Это стало возможным благодаря отказу от участия Барборы Стрыцовой. Турнир пройдет с 23 марта по 3 апреля.
В квалификации турнира заявлена Катарина Завацкая.
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Источник — Большой теннис Украины
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