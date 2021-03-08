Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дубае.
Во втором круге украинка сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой из России (№41 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Корне - Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
|Стадия
|Свитолина
|Кузнецова
|1-й круг
|-
|Ван Цян (6-4 1-6 7-5) №35 WTA
Ранее девушки встречались пять раз, украинка выиграла четыре матча.
Победительница матча в следующем раунде сразится против Алены Остапенко из Латвии (№51 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№63 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.