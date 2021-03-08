Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Дубае

  • 08.03.2021 22:54
  • 451 просмотр
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Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Девятого марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дубае.
    
Во втором круге украинка сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой из России (№41 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Корне - Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина   Кузнецова
1-й круг -  Ван Цян (6-4 1-6 7-5) №35 WTA

Ранее девушки встречались пять раз, украинка выиграла четыре матча.

Победительница матча в следующем раунде сразится против Алены Остапенко из Латвии (№51 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№63 WTA).

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Источник — Sport.ua

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