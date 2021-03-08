Элина Свитолина – Светлана Кузнецова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Девятого марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дубае.



Во втором круге украинка сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой из России (№41 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Корне - Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

Путь на турнире