Дубай. Когда играет Свитолина? Расписание на девятое марта

Во вторник на корты выйдет одна украинка

  • 08.03.2021 17:44
  • 737 просмотров
  • 1 комментарий
Дубай. Когда играет Свитолина? Расписание на девятое марта
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Девятого марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Дубае. 

Свитолина начнет борьбу со второго круга, где сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой из России (№39 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 08.03.2021 18:11
    +1
    Вдалого старту!
    Ссылка
    Mishka_Tayson
    online
      Mishka_Tayson, 08.03.2021 18:11
    +1
    Вдалого старту!
    Ссылка
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