Дубай. Когда играет Свитолина? Расписание на девятое марта

Девятого марта первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует на турнире WTA 1000 в Дубае.
Свитолина начнет борьбу со второго круга, где сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой из России (№39 WTA). Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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