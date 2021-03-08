Катарина Завацкая – Жиль Тайхман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№128 WTA) стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде Завацкая, которая преодолела квалификацию, сразится со швейцаркой Жиль Тайхман (№54 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №3 после матча Мартинцова – Кр. Плишкова. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Ранее девушки провели один матч, выиграла швейцарка.

В следующем круге победительница встреча сразится против четвертой сеяной Петры Квитовой из Чехии (№10 WTA).

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