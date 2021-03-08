Леся Цуренко – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№142) стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в Дубае.
В первом раунде Цуренко, которая преодолела квалификацию, сыграет против румынки Сораны Кырсти (№67 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №3 после матча Вондроушова – Богдан. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались дважды, украинка проиграла оба матча.
В следующем круге победительница встреча сразится против Анетт Контавейт (№24) или Тимеи Бабош (№106).
Источник — Sport.ua
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