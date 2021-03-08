Пока без Свитолиной. Расписание украинок на турнире в Дубае на 8 марта

Восьмого марта украинки Катарина Завацкая (№124 WTA) и Леся Цуренко (№146), которые успешно преодолели квалификацию, начнут борьбу в основне турнира WTA 1000 в Дубае. Также в борьбу в парном разряде вступит Надежда Киченок.

Цуренко сыграет поединок против румынки Сораны Кырсти (№67 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №3 после матча Вондроушова – Богдан. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

Завацкая сразится со швейцаркой Жиль Тайхманн (№54 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на том же корте после матча Мартинцова – Кр. Плишкова. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Надежда Киченок и румынка Ралука Олару стартуют в парной сетке пятым запуском на корте №2 против Анастасии Павлюченковой (Россия) и Арины Радионовой (Австралия). Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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