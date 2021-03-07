Катарина Завацкая – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча украинки

  • 07.03.2021 09:02
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Катарина Завацкая – Виктория Томова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Седьмого марта Катарина Завацкая (№124 WTA) продолжает борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

Украинка, посеянная под седьмым номером, сыграет с болгаркой Викторией Томовой (№140 WTA), которая получила от организаторов десятый номер посева. Поединок пройдет вторым запуском на корте №2 после матча Канепи – Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.

Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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