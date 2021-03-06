Битва за основу. Расписание украинок на турнире в Дубае на 7 марта

Седьмого марта украинки Катарина Завацкая (№124 WTA) и Леся Цуренко (№146) продолжат борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

Двенадцатая сеяная Цуренко за путевку в основу сразится против четвертого номера посева Мартины Тревизан из Италии (№90 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №3. Время начала матча – 08:00 по Киеву.

Завацкая, посеянная под седьмым номером, сыграет с болгаркой Викторией Томовой (№140 WTA), которая получила от организаторов десятый номер посева. Поединок пройдет вторым запуском на корте №2 после матча Канепи – Звонарева. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.

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