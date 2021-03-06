Сергей Стаховский – Ишай Олиэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого марта второй номер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский (№194 ATP) проведет финальный матч противостояния с командой Израиля в рамках Кубка Дэвиса.

Соперником Стаховского будет Ишай Олиэль (№425 ATP). Начало матча в 16:10 по Киеву.

Ранее теннисисты не играли между собой.

Украина – Израиль – 2:2