Сергей Стаховский – Ишай Олиэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого марта второй номер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский (№194 ATP) проведет финальный матч противостояния с командой Израиля в рамках Кубка Дэвиса.
Соперником Стаховского будет Ишай Олиэль (№425 ATP). Начало матча в 16:10 по Киеву.
Ранее теннисисты не играли между собой.
Украина – Израиль – 2:2
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Источник — Sport.ua
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