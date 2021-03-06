Сергей Стаховский – Ишай Олиэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

  • 06.03.2021 16:07
  • 1221 просмотр
  • 1 комментарий
Сергей Стаховский – Ишай Олиэль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Сергей Стаховский

Шестого марта второй номер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский (№194 ATP) проведет финальный матч противостояния с командой Израиля в рамках Кубка Дэвиса.

Соперником Стаховского будет Ишай Олиэль (№425 ATP). Начало матча в 16:10 по Киеву.

Ранее теннисисты не играли между собой.

Украина – Израиль – 2:2

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 06.03.2021 16:24
    0
    Чудовий початок від Сергія, але як же багато невимушених в 3 геймі, так не можна все віддавати.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 06.03.2021 16:24
    0
    Чудовий початок від Сергія, але як же багато невимушених в 3 геймі, так не можна все віддавати.
    Ссылка
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