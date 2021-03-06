Сачко вышел в финал турнира ITF, Ваншельбойм и Крутых проиграли полуфиналы

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых и Виталий Сачко с разной степенью успешности сыграли полуфиналы 15-тысячников ITF.
Ваншельбойм и Крутых завершили выступления на соревнованиях в Индии и Турции соответственно, Сачко выше в финал турнира в Словакии.
Братислава. 1/2 финала
Виталий Сачко (Украина, 2) – Жомбор Пирош (Венгрия, 4) – 3:6, 6:3, 6:4
Лакхнау. 1/2 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Зейн Кхан (США) – 4:6, 1:6
Анталья. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина) – Мильян Зекич (Сербия, 5) – 7:6(0), 5:7, 4:6
Источник — Sport.ua
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