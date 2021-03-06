Илья Марченко – Эдан Лешем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого марта первый номер сборной Украины по теннису Илья Марченко (№177 ATP) проведет второй матч противостояния с командой Израиля в рамках Кубка Дэвиса.

Соперником Марченко будет Эдан Лешем (№387 ATP). Начало матча в 14:15 по Киеву.

Ранее теннисисты играли между собой один раз, выиграл украинец.

Украина – Израиль – 1:2