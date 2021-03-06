​Стаховский / Молчанов – Эрлих / Цукерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого марта состоится парный матч в рамках матчевой встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Израилем.
Сергей Стаховский и Денис Молчанов сразятся против Йонатана Эрлиха и Даниэля Цукермана.
Встреча начнется в 11:30 по Киеву.
После первого игрового дня счет 1:1.
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Источник — Sport.ua
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