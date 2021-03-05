Расписание украинок на турнире в Дубае на 6 марта

Шестого марта украинки Катарина Завацкая (№124 WTA) и Леся Цуренко (№146) стартуют в квалификации турнира WTA 1000 в Дубае.

Леся Цуренко в первом раунде отбора сразится с испанкой Кристиной Букшей (№166 WTA). Встреча состоится вторім запуском на корте №3 после матча Богдан – Бююкакчай. Ориентировочное время начала матча – 09:30 по Киеву.

Седьмой номер посева Катарина Завацкая стартует матчем против румынки Лауры Йоаны Пар (№197 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на корте №2 после матча Габуева – Томова. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

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