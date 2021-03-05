Андрей МЕДВЕДЕВ: «Соперники наших теннисистов показали прекраснейшую игру»

Капитан сборной Украины – об израильтянах

  • 05.03.2021 22:21
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Андрей МЕДВЕДЕВ: «Соперники наших теннисистов показали прекраснейшую игру»
© btu.org.ua. Андрей Медведев

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился впечатлениями по поводу первого игрового дня в матчевой встрече Украина – Израиль в Кубке Дэвиса (1:1).

«Прежде всего нужно отдать должное нашим соперникам. Оба теннисиста сборной Израиля показали сегодня прекраснейший теннис, они явно достойны более высокого рейтинга. И наши ребята тоже молодцы. Илья Марченко вытащил практически безнадежный матч. Сергей Стаховский, несмотря на усталость, несмотря на то, что не все получалось, сумел навязать борьбу. И если бы не отличная игра в решающем сете соперника, то счет мог бы быть другим. С другой стороны, после сегодняшнего дня счет мог быть и 0-2, есть о чем сегодня поговорить. Очень надеемся, что завтра удастся показать хороший теннис.

Как удалось переломить ход игры в матче Марченко - Цукерман? Было предложение всей командой сбавить немножко темп, дать сопернику сыграть, показать, на что он способен. То, что мяч начал задерживаться в игре, привело к тому, что Цукерман стал делать легкие ошибки. Этого было достаточно, чтобы зацепиться. Мы знаем, что Илья умеет бороться и может отыграться с любого счета. А вот соперник Стаховского показал сегодня, наверное, больше того, на что он способен. За Лешемом мы давно наблюдаем. Нужно отметить, что не все у нас получалось. Мы и не ожидали, что все будет получаться. Но матч продолжается. Это был тяжелый день, мы с оптимизмом смотрим на завтрашний день с коррекцией на то, что нужно сделать».

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Источник — Большой теннис Украины

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