Стали известны финалистки турнира в Дохе

Джессика Пегула и Виктория Азаренко остановились в 1/2 финала

  • 05.03.2021 19:17
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Стали известны финалистки турнира в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

В пятницу на турнире WTA 500 в Дохе состоялись матчи 1/2 финала. Чешка Петра Квитова в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу, а белоруска Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с турнира перед полуфинальным матчем.

Доха. 1/2 финала

 Виктория Азаренко [8] –  Гарбинье Мугуруса – техническая победа испанки
 Петра Квитова [4] –   Джессика Пегула [Q] – 6:4, 6:4

Доха. Финал

 Гарбинье Мугуруса –  Петра Квитова [4].

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Источник — Sport.ua

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