Стали известны финалистки турнира в Дохе

В пятницу на турнире WTA 500 в Дохе состоялись матчи 1/2 финала. Чешка Петра Квитова в двух сетах обыграла американку Джессику Пегулу, а белоруска Виктория Азаренко из-за травмы спины снялась с турнира перед полуфинальным матчем.
Доха. 1/2 финала
Виктория Азаренко [8] – Гарбинье Мугуруса – техническая победа испанки
Петра Квитова [4] – Джессика Пегула [Q] – 6:4, 6:4
Доха. Финал
Гарбинье Мугуруса – Петра Квитова [4].
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Источник — Sport.ua
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