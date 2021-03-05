Три украинца вышли в полуфиналы турниров ITF

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм, Алексей Крутых и Виталий Сачко вышли в полуфиналы 15-тысячников ITF.
Ваншельбойм на этой неделе выступает на турнире в Индии, Крутых – в Турции, Сачко – в Словакии.
Лакхнау. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Сидхартх Рават (Индия) – 6:3, 6:2
Анталья. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Матис Эрар (Франция, Q) – 6:4, 6:2
Братислава. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина, 2) – Риккардо Бальцерани (Италия, 6) – 6:3, 6:2
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Источник — Sport.ua
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