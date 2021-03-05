ФОТО. Свитолина покажет пародию на Монатика в шоу на телеканале 1+1

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина станет участницей проекта «Lypsynk Battle» на «1+1».

«Стало известно, что участницей первого эпизода станет теннисистка Элина Свитолина, прилетела из Монте-Карло специально для съемок шоу «Липсинк батл». Она превратится в известного певца и продюсера MONATIK, а сражаться в паре будет вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой», – сообщает пресс-служба шоу-пародий.

Формат проекта подразумевает перевоплощение известных людей в звезд шоу-бизнеса. Задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита.