ФОТО. Свитолина покажет пародию на Монатика в шоу на телеканале 1+1

Необычное перевоплощение украинской теннисистки

  • 05.03.2021 12:45
  • 917 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Свитолина покажет пародию на Монатика в шоу на телеканале 1+1
© facebook.com/lipsyncbattle.ua

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина станет участницей проекта «Lypsynk Battle» на «1+1».

«Стало известно, что участницей первого эпизода станет теннисистка Элина Свитолина, прилетела из Монте-Карло специально для съемок шоу «Липсинк батл». Она превратится в известного певца и продюсера MONATIK, а сражаться в паре будет вместе с украинской гимнасткой Анной Ризатдиновой», – сообщает пресс-служба шоу-пародий.

Формат проекта подразумевает перевоплощение известных людей в звезд шоу-бизнеса. Задача участников – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. 

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Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 05.03.2021 13:03
    -2
    Мы значит ждём побед от неё, а она на танцульках ногами дрыгает. Совсем девка сума сошла, пошла в разгул после МОНФИСА...
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    axylinam
    online
      axylinam, 05.03.2021 12:56
    +5
    Вчера Свитолина показала отличную пародию на теннис,может профессию решила сменить?
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    Max30
    online
      Max30, 05.03.2021 12:53
    +2
    Всё понятно,а я всё жду побед))
    Ссылка
    Sinichkin
    online
      Sinichkin, 05.03.2021 12:49
    +1
    Так, настає час переходу у шоу-бізнес.
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    Vadimbolt
    online
      Vadimbolt, 05.03.2021 12:46
    +1
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.03.2021 12:56
    +5
    Вчера Свитолина показала отличную пародию на теннис,может профессию решила сменить?
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 05.03.2021 12:53
    +2
    Всё понятно,а я всё жду побед))
    Ссылка
    Sinichkin
    online
      Sinichkin, 05.03.2021 12:49
    +1
    Так, настає час переходу у шоу-бізнес.
    Ссылка
    Vadimbolt
    online
      Vadimbolt, 05.03.2021 12:46
    +1
    Ссылка
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