Где смотреть онлайн матчи Кубка Дэвиса Украина – Израиль

Поединки состоятся 5 и 6 марта

  • 04.03.2021 20:18
  • 133 просмотра
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матчи Кубка Дэвиса Украина – Израиль
© ФТУ

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля. 

Соревнования в пятницу стартуют в 15:00, в субботу – в 11:30. В первый игровой день будет сыграно две одиночные встречи, на второй запланированы остальные три матча.

Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Израиль состоится на всех 24-х каналах региональной сети Общественного телевидения Украины: UA: КИЕВ, UA: ХАРЬКОВ, UA: ТЕРНОПОЛЬ и т.д.

Расписание матчей:

5 марта (начало в 15:00)

- Марченко - Цукерман
- Стаховский - Лешем

6 марта (начало в 11:30)

- Калениченко / Молчанов - Эрлих / Олиэль
- Марченко - Лешем
- Стаховский - Цукерман

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 04.03.2021 20:21
    0
    Ооооо. Супер
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 04.03.2021 20:21
    0
    Ооооо. Супер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности