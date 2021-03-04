Где смотреть онлайн матчи Кубка Дэвиса Украина – Израиль

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.

Соревнования в пятницу стартуют в 15:00, в субботу – в 11:30. В первый игровой день будет сыграно две одиночные встречи, на второй запланированы остальные три матча.

Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Израиль состоится на всех 24-х каналах региональной сети Общественного телевидения Украины: UA: КИЕВ, UA: ХАРЬКОВ, UA: ТЕРНОПОЛЬ и т.д.

Расписание матчей:

5 марта (начало в 15:00)

- Марченко - Цукерман

- Стаховский - Лешем

6 марта (начало в 11:30)

- Калениченко / Молчанов - Эрлих / Олиэль

- Марченко - Лешем

- Стаховский - Цукерман