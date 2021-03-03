Доха. Когда играет Свитолина? Расписание на четвертое марта

Четвертого марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) проведет еще один матч одиночного разряда на турнире WTA 500 в Дохе.
В 1/4 финала соперницей лидера посева станет восьмая сеяная Виктория Азаренко из Беларуси (№14 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Джессика Пегула – Онс Жабер или Каролина Плишкова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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