Катарина Завацкая – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Лионе

  • 02.03.2021 10:29
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Катарина Завацкая – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катарина Завацкая

Второго марта Катарина Завацкая (№124 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Лионе.

В стартовом матче основной сетки украинка сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№131 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Встреча начнется первым запуском на центральном корте. Начало в 12:00 по Киеву.

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против четвертой сеяной француженки Кристины Младенович (№124 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№135 WTA).

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Источник — Sport.ua

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