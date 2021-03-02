Катарина Завацкая – Маргарита Гаспарян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго марта Катарина Завацкая (№124 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Лионе.
В стартовом матче основной сетки украинка сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№131 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Встреча начнется первым запуском на центральном корте. Начало в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против четвертой сеяной француженки Кристины Младенович (№124 WTA) или Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№135 WTA).
Источник — Sport.ua
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