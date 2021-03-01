Доха. Когда играет Свитолина? Расписание на второе марта

Второго марта на корты Дохи (Катар) выйдет одна украинская теннисистка.

Украинка Элина Свитолина сыграет в дуэте с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси.

В первом круге парного разряда Элина и Виктория померяются силами с обладательницами вайлд-кард Лаурой Зигемунд (Германия) и Еленой Весниной (Россия). Встреча состоится третьим запуском после матча Плишкова – Павлюченкова. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.

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