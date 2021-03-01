Известна соперница Завацкой в первом круге турнира в Лионе

Матч состоится во вторник

  • 01.03.2021 12:31
  • 224 просмотра
  • 1 комментарий
Известна соперница Завацкой в первом круге турнира в Лионе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маргарита Гаспарян

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№124 WTA) узнала соперницу в первом круге турнира WTA 250 в Лионе.

В стартовом матче основной сетки украинка сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№131 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.

Ранее Завацкая и Гаспарян между собой не играли.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 01.03.2021 12:50
    0
    Не найкращий жереб
    Ссылка
    Elis
      Elis, 01.03.2021 12:50
    0
    Не найкращий жереб
    Ссылка
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