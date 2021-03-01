Известна соперница Завацкой в первом круге турнира в Лионе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№124 WTA) узнала соперницу в первом круге турнира WTA 250 в Лионе.
В стартовом матче основной сетки украинка сыграет против россиянки Маргариты Гаспарян (№131 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Ранее Завацкая и Гаспарян между собой не играли.
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Источник — Sport.ua
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