Крутых дошел до финала на турнире ITF в Турции

Алексей остановился в шаге от титула

  • 28.02.2021 16:28
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Крутых дошел до финала на турнире ITF в Турции
© ITF. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№559 ATP) не сумел выиграть финал 15-тысячника ITF в Турции.

В матче за титул 21-летний украинец проиграл третьему сеяному Раулю Бранкаччо из Италии (№373 ATP).

Анталья. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Рауль Бранкаччо (Италия) – 4:6, 4:6.

Отметим, что это был первый финал для Алексея с сентября прошлого года.

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Источник — Sport.ua

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