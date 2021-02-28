Крутых дошел до финала на турнире ITF в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых (№559 ATP) не сумел выиграть финал 15-тысячника ITF в Турции.
В матче за титул 21-летний украинец проиграл третьему сеяному Раулю Бранкаччо из Италии (№373 ATP).
Анталья. Финал
Алексей Крутых (Украина) – Рауль Бранкаччо (Италия) – 4:6, 4:6.
Отметим, что это был первый финал для Алексея с сентября прошлого года.
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Источник — Sport.ua
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