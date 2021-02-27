Алексей Крутых сыграет в финале турнира ITF в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых (№559 ATP) вышел в финал 15-тысячника ITF в Турции.
В матче 1/2 финала 21-летний украинец одолел аргентинца Факундо Хуареса (№577 ATP), который отказался от продолжения поединка в третьем сете.
Анталья. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина) – Факундо Хуарес (Аргентина) – 6:3, 6:7(2), 4:2 - отказ
В матче за титул Крутых сыграет с третьим сеяным Раулем Бранкаччо из Италии (№373 ATP).
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Источник — Sport.ua
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