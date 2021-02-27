Алексей Крутых сыграет в финале турнира ITF в Турции

В текущем сезоне украинец еще не играл матчей за титул

  • 27.02.2021 16:39
  • 130 просмотров
  • 0 комментариев
Алексей Крутых сыграет в финале турнира ITF в Турции
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№559 ATP) вышел в финал 15-тысячника ITF в Турции.

В матче 1/2 финала 21-летний украинец одолел аргентинца Факундо Хуареса (№577 ATP), который отказался от продолжения поединка в третьем сете.

Анталья. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина) – Факундо Хуарес (Аргентина) – 6:3, 6:7(2), 4:2 - отказ

В матче за титул Крутых сыграет с третьим сеяным Раулем Бранкаччо из Италии (№373 ATP).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности