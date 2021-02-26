Надаль не сыграет в Акапулько. Турнир не может оплатить его участие

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не будет выступать на турнире категории ATP Tour 500 в Акапулько в этом году, хотя играл там трижды за последние четыре сезона.

Сообщается, что у турнира нет дополнительных средств, чтобы заплатить ему так называемый гонорар за участие, который составляет от 500 тысяч долларов до 1 миллиона.

ATP разрешает практику привлечения элитных теннисистов за дополнительное вознаграждение, так как доходы подобных турниров в значительной мере зависят от количества проданных билетов.

В этом году в Акапулько сыграют Александр Зверев, Стефанос Циципас и Диего Шварцман. Из-за пандемии коронавируса они согласились на гораздо более скромные суммы вознаграждения, чем обычно.