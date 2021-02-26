ФОТО. Малышка с пляжа. Йоханна Конта в купальнике ловит солнечные лучи

Первая ракетка Великобритании Йоханна Конта похвасталась снимками с пляжа.

16-я ракетка мира, которая проиграла во втором круге турнира в Аделаиде, ловит солнечные лучи.

Отметим, что Конта не заявлена на турниры в Дохе и Дубае, а вернется на корт в Монтеррее 15 марта.