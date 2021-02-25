Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Украинка уверенно обыграла хозяйку кортов

  • 25.02.2021 16:40
  • 478 просмотров
  • 1 комментарий
Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции
© ITF. Дарья Снигур

Сегодня Дарья Снигур во втором раунде турнира ITF во французском Пуатье встречалась с местной теннисисткой Аманден Эсс.

18-летняя украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

2-й раунд

Дарья Снигур (Украина) – Аманден Эсс (Франция) – 6:1, 6:4

В четвертьфинале соперницей Снигур станет итальянка Камилла Розателло.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.02.2021 16:46
    0
    Снігур,Ястремська,Костюк...Надія є
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 25.02.2021 16:46
    0
    Снігур,Ястремська,Костюк...Надія є
    Ссылка
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