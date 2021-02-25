Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF во Франции

Сегодня Дарья Снигур во втором раунде турнира ITF во французском Пуатье встречалась с местной теннисисткой Аманден Эсс.
18-летняя украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
2-й раунд
Дарья Снигур (Украина) – Аманден Эсс (Франция) – 6:1, 6:4
В четвертьфинале соперницей Снигур станет итальянка Камилла Розателло.
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Источник — Sport.ua
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