Векич перенесла операцию на колене и пропустит больше месяца

Хорватская теннисистка не сыграет на четырех турнирах

  • 25.02.2021 14:06
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Векич перенесла операцию на колене и пропустит больше месяца
© Твиттер Донны Векич

Вторая ракетка Хорватии Донна Векич (№29 WTA) перенесла операцию на колене и в ближайшие пять недель на корт не выйдет.
 
«Вчера у меня была небольшая операция на правом колене, все прошло хорошо. Я уже начала курс реабилитации и с нетерпением жду возможности скоро вернуться на корт», – написала хорватка в соцсетях.

Отметим, что Векич пропустит турниры в Дохе, Дубае, Санкт-Петербурге и Майами.

На Australian Open в этом году Донна дошла до четвертого круга.

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Источник — Twitter

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