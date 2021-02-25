Векич перенесла операцию на колене и пропустит больше месяца

Вторая ракетка Хорватии Донна Векич (№29 WTA) перенесла операцию на колене и в ближайшие пять недель на корт не выйдет.
«Вчера у меня была небольшая операция на правом колене, все прошло хорошо. Я уже начала курс реабилитации и с нетерпением жду возможности скоро вернуться на корт», – написала хорватка в соцсетях.
Отметим, что Векич пропустит турниры в Дохе, Дубае, Санкт-Петербурге и Майами.
На Australian Open в этом году Донна дошла до четвертого круга.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.