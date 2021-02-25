Две швейцарки в топ-4. Определились пары 1/2 финала на турнире в Аделаиде

В борьбе осталась лишь одна сеяная теннисистка

  • 25.02.2021 13:16
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Две швейцарки в топ-4. Определились пары 1/2 финала на турнире в Аделаиде
© Sarah Reed/Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

На турнире WTA 500 в Аделаиде состоялись матчи 1/4 финала.

Даниэль Коллинс после победы над первой ракеткой мира Эшли Барти не смогла доиграть матч против Иги Свёнтек из Польши.

Еще одна сеяная Белинда Бенчич без особых проблем одолела австралийку Сторм Сандерс. Американка Кори Гауфф одержала волевую победу над соотечественницей Шелби Роджерс. 

Бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Севастова в трех сетах уступила Жиль Тайхман из Швейцарии.

Аделаида. 1/4 финала

 Ига Свёнтек –  Даниэль Коллинс [5] – 6:2, 3:0 - отказ
 Жиль Тайхман –  Анастасия Севастова – 6:4, 6:7(8), 7:5

 Кори Гауфф –  Шелби Роджерс – 2:6, 6:4, 6:4
 Белинда Бенчич [2] –  Сторм Сандерс – 6:2, 6:4

Аделаида. Пары 1/2 финала 

 Ига Свёнтек –  Жиль Тайхман
 Кори Гауфф –  Белинда Бенчич [2]

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Источник — Sport.ua

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