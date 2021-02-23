Свитолина заявилась на крупный турнир в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в заявку на турнир Miami Open, который пройдет с 23-го марта по 3-е апреля.

Свитолина ранее шесть раз выступала в основной сетке этого турнира. Лучший результат - четвертьфинал.

Кроме того, в альтернативной заявке на третьем месте находится Марта Костюк.