Монпелье. Стаховский повержен в первом круге квалификации

Украинец выиграл всего один гейм у соперника

  • 21.02.2021 18:34
  • 346 просмотров
  • 3 комментария
Монпелье. Стаховский повержен в первом круге квалификации
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№200 АТР) проиграл полуфинал квалификации хардового турнира категории ATP Tour 250 в Монпелье.

На старте отбора украинец уступил испанцу Бернабе Сапате Миральесу (№142 АТР).

Монпелье. Полуфинале квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 1:6, 0:6

Отметим, что с новой недели Стаховский утратит статус первой ракетки Украины, его место займет Илья Марченко.

В начале марта сборной Украины предстоит матчевая встреча против команды Израиля в рамках Кубка Дэвиса.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
      avtv5555, 21.02.2021 19:26
    0
    Стаховский за карьеру выиграл 4 турнира АТП и 17 челенджера в одиночном разряде и 4 турнира АТП и 16 челенджера в парном, заработав более 5 млн. долларов и сам будет решать сколько ему играть. Кто вы такие мелкие неудачники чтобы его критиковать
    Ссылка
    Istvan.Ferenz.
    online
      Istvan.Ferenz., 21.02.2021 19:01
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Сережа, депутатское кресло заждалось тебя, там ты будешь среди своих, в теннисе ты давно уже лишний
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    vizuals
    online
      vizuals, 21.02.2021 19:00
    0
    Подобається Стаху кататися по світу. Вже не тягне навіть Бернабів Сапатєй Міральєсів, а все одно продовжує грати. Це Іво Карловіч міг до 40 років грати, сподіваючись на свою гарматну подачу, а Стаховський вже мабуть усе
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.02.2021 19:26
    0
    Стаховский за карьеру выиграл 4 турнира АТП и 17 челенджера в одиночном разряде и 4 турнира АТП и 16 челенджера в парном, заработав более 5 млн. долларов и сам будет решать сколько ему играть. Кто вы такие мелкие неудачники чтобы его критиковать
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.02.2021 19:00
    0
    Подобається Стаху кататися по світу. Вже не тягне навіть Бернабів Сапатєй Міральєсів, а все одно продовжує грати. Це Іво Карловіч міг до 40 років грати, сподіваючись на свою гарматну подачу, а Стаховський вже мабуть усе
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