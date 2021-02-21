Монпелье. Стаховский повержен в первом круге квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№200 АТР) проиграл полуфинал квалификации хардового турнира категории ATP Tour 250 в Монпелье.
На старте отбора украинец уступил испанцу Бернабе Сапате Миральесу (№142 АТР).
Монпелье. Полуфинале квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания) – 1:6, 0:6
Отметим, что с новой недели Стаховский утратит статус первой ракетки Украины, его место займет Илья Марченко.
В начале марта сборной Украины предстоит матчевая встреча против команды Израиля в рамках Кубка Дэвиса.
Источник — Sport.ua
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