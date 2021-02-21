Стаховский – Сапата Миральес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинский теннисист Сергей Стаховский (№200 АТР) сыграет в полуфинале квалификации хардового турнира категории ATP Tour 250 в Монпелье.
Соперником украинца станет испанец Бернабе Сапата Миральес (№142 АТР), посеянный под седьмым номером.
Встреча начнется после матча Грикспор – Алькарас. Ориентировочное время начала 16:50 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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