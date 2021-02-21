ФОТО. Очень скучала. Свитолина наконец-то поела борща

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила своим подписчикам в инстаграме, что наконец-то смогла насладится вкусом любимых блюд.
«Наконец-то борщ», – написала теннисистка в инстаграме.
Отметим, что Свитолина долгое время провела в Австралии, где дошла до четвертьфинала на турнире WTA 500 в Мельбурне и до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.
После Australian Open Элина объявила о паузе в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
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Источник — Instagram
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