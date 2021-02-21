ФОТО. Очень скучала. Свитолина наконец-то поела борща

Лучшая украинская теннисистка любит национальную кухню

  • 21.02.2021 13:50
  • 1843 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Очень скучала. Свитолина наконец-то поела борща
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила своим подписчикам в инстаграме, что наконец-то смогла насладится вкусом любимых блюд.

«Наконец-то борщ», – написала теннисистка в инстаграме.

Отметим, что Свитолина долгое время провела в Австралии, где дошла до четвертьфинала на турнире WTA 500 в Мельбурне и до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

После Australian Open Элина объявила о паузе в отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Akella_147
      Akella_147, 21.02.2021 14:54
    +2
    Наши спортсмены очень жесткие, Вася закручивает болт отверткой, Элинка борщ вилкой наяривает)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.02.2021 14:47
    +1
    Борщ это конечно очень круто. Сразу можно узнать украинца.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.02.2021 14:39
    0
    Alehandro, 21.02.2021 14:12
    Эх... тоже б, пожалуй, борщику лупанул)... только не вилкой))
    Теннисной ракеткой?
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.02.2021 14:12
    +3
    Эх... тоже б, пожалуй, борщику лупанул)... только не вилкой))
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 21.02.2021 14:12
    +3
    Эх... тоже б, пожалуй, борщику лупанул)... только не вилкой))
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 21.02.2021 14:54
    +2
    Наши спортсмены очень жесткие, Вася закручивает болт отверткой, Элинка борщ вилкой наяривает)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 21.02.2021 14:47
    +1
    Борщ это конечно очень круто. Сразу можно узнать украинца.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.02.2021 14:39
    0
    Alehandro, 21.02.2021 14:12
    Эх... тоже б, пожалуй, борщику лупанул)... только не вилкой))
    Теннисной ракеткой?
    Ссылка
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