Стаховский узнал первого соперника на турнире ATP во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№200 АТР) узнал первого соперника в квалификации хардового турнира категории ATP Tour 250 в Монпелье.
В полуфинале отбора Стаховский сыграет против испанца Бернабе Сапаты Миральеса (№142 АТР), посеянный под седьмым номером. Встреча состоится в воскресенье, ориентировочное время начала 15:30 по Киеву.
Основная сетка соревнований стартует на следующей неделе, призовой фонд €323,970.
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Источник — Sport.ua
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