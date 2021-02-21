Стаховский узнал первого соперника на турнире ATP во Франции

В полуфинале квалификации украинец сыграет с седьмым сеяным

  • 21.02.2021 12:10
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Стаховский узнал первого соперника на турнире ATP во Франции
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№200 АТР) узнал первого соперника в квалификации хардового турнира категории ATP Tour 250 в Монпелье.

В полуфинале отбора Стаховский сыграет против испанца Бернабе Сапаты Миральеса (№142 АТР), посеянный под седьмым номером. Встреча состоится в воскресенье, ориентировочное время начала 15:30 по Киеву.

Основная сетка соревнований стартует на следующей неделе, призовой фонд €323,970.  

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Источник — Sport.ua

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