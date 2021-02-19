Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP во Франции

Украинский теннисист Сергей Стаховский попал в список участников квалификации хардового турнира категории ATP Tour 250 в Монпелье.
Изначально украинец находился в альтернативном списке, но после снятия нескольких теннисистов он получил возможность сыграть в отборе.
Основная сетка соревнований стартует на следующей неделе, призовой фонд €323,970.
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Источник — Twitter
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