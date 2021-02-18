Финал Кубка Билли Джин Кинг будет перенесен

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о переносе финала Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) – самого престижного женского командного турнира в теннисе.
Финал был запланирован на 13-18 февраля в Будапеште, однако был перенесен из-за коронавируса. Теперь ITF будет искать новые даты во время сезона.
В финале Кубка Билли Джин Кинг должны принять участие 12 команд.
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Источник — Twitter
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