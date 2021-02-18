Финал Кубка Билли Джин Кинг будет перенесен

Финал должен был состояться в апреле в Будапеште

  • 18.02.2021 18:04
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Финал Кубка Билли Джин Кинг будет перенесен
© Getty Images/Global Images Ukraine

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о переносе финала Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) – самого престижного женского командного турнира в теннисе.

Финал был запланирован на 13-18 февраля в Будапеште, однако был перенесен из-за коронавируса. Теперь ITF будет искать новые даты во время сезона.

В финале Кубка Билли Джин Кинг должны принять участие 12 команд.

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Источник — Twitter

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