Финал Кубка Билли Джин Кинг будет перенесен

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о переносе финала Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) – самого престижного женского командного турнира в теннисе.

Финал был запланирован на 13-18 февраля в Будапеште, однако был перенесен из-за коронавируса. Теперь ITF будет искать новые даты во время сезона.

В финале Кубка Билли Джин Кинг должны принять участие 12 команд.