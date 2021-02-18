Снигур зачехлила ракетку на турнире в Германии

Украинка Дарья Снигур (№221 WTA) завершила борьбу на хардовом 25-тысячнике ITF в Германии.
В матче второго круга украинская теннисистка проиграла Джули Нимейер из Германии (№271 WTA).
Альтенкирхен. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Джули Нимейер (Германия) – 3:6, 1:6
Нимейер в следующем раунде сыграет против восьмой сеяной Клары Таусон из Дании.
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Источник — Sport.ua
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