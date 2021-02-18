Новак Джокович – Аслан Карацев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором сыграет лидер мирового рейтинга Новак Джокович.
За путевку в финал серб сразится против сенсационного квалифаера Аслана Карацева из России (№114 ATP).
Встреча начнется в 10:30 по Киеву.
Ранее теннисисты не встречались.
Победитель матча сразится в финале с россиянином Даниилом Медведевым [4] или греком Стефаносом Циципасом [5].
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Источник — Sport.ua
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