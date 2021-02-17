Циципас прервал серию Надаля и спас рекорд Федерера

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль в 1/4 финала Australian Open играет с 22-летним греком Стефаносом Циципасом. После трех сыгранных сетов ведет Надаль — 6:3, 6:2, 6:7.
Циципас прервал серию Надаля из 35-ти выигранных подряд сетов в рамках турниров «Большого шлема».
Таким образом, устоял рекорд 39-летнего швейцарца Роджера Федерера, на счету которого 36 выигранных сетов подряд. При этом Надаль повторил достижение американского теннисиста Джона Макинроя, которому в 1984-м году также покорилась отметка в 35 выигранных сетов.
Источник — Twitter
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