Бондаренко и Киченок проиграли пару в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Украинская пара уступила россиянкам Анной Блинковой и Анастасией Потаповой

  • 17.02.2021 05:05
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Бондаренко и Киченок проиграли пару в четвертьфинале турнира в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine

17 февраля украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Мельбурне, который проходит параллельно Открытому чемпионату Австралии.

В матче за выход в полуфинал соревнований под названием Phillip Island Trophy Катерина и Надежда сражались с россиянками Анной Блинковой и Анастасией Потаповой.

Игра длилась 1 час 12 минут и завершилась в двух сетах.

Phillip Island Trophy 2021

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Анна Блинкова / Анастасия Потапова (Россия) – Катерина Бондаренко / Надежда Киченок (Украина) – 6:2, 7:5.

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Источник — Sport.ua

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