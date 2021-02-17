Бондаренко и Киченок проиграли пару в четвертьфинале турнира в Мельбурне

17 февраля украинки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок проиграли в четвертьфинале парного разряда турнира в Мельбурне, который проходит параллельно Открытому чемпионату Австралии.
В матче за выход в полуфинал соревнований под названием Phillip Island Trophy Катерина и Надежда сражались с россиянками Анной Блинковой и Анастасией Потаповой.
Игра длилась 1 час 12 минут и завершилась в двух сетах.
Phillip Island Trophy 2021
Женщины. Парный разряд. 1/4 финала
Анна Блинкова / Анастасия Потапова (Россия) – Катерина Бондаренко / Надежда Киченок (Украина) – 6:2, 7:5.
Источник — Sport.ua
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